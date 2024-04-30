Ревальвация армянского драма обусловлено превосходством предложения над спросом

Ревальвация армянского драма обусловлено развитием ситуации в сфере спроса-предложения.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 апреля сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

“Предложение превышает спрос, в результате чего курс драма за последний месяц немного снизился. На данный момент номинальный курс одного доллара США установлен на уровне 390 драмов. До этого она составляла 400 драмов. Т.е. доллар США обесценился примерно на 2,5 процента по отношению к армянскому драму. В основном это связано с увеличением притоков. Вы знаете, что у нас достаточно большие торговые потоки, туристические потоки, приток капитала - все это может повлиять. Трудно сказать, под влиянием какого именно фактора это происходит, но мы видим, что спрос на рынке слабее предложения.

ЦБ следит за развитием событий. В этом смысле наша главная цель – не допустить ситуации на рынке, когда нет котировок и естественного развития процесса. Поскольку это свободно плавающий курс, мы вмешиваемся только тогда, когда видим, что функция рынка нарушается”, - сказал Мартин Галстян.

В начале года средний курс доллара составлял 405,28 драма. С 4 марта драм начал плавно дорожать, и по сегодняшним официальным данным ЦБ курс доллара составляет 388 драмов.