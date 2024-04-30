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Карл III вернулся к общественным обязанностям после диагностирования рака

Карл III вернулся к общественным обязанностям после диагностирования рака

Король Великобритании Карл III во вторник вернулся к общественным обязанностям впервые после диагностирования у него рака и посетил онкологический центр в Лондоне, где встретился с медиками и пациентами. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Sky News.

"План лечения Его Величества будет продолжен, но врачи в достаточной степени удовлетворены прогрессом, поэтому король может возобновить выполнение некоторых общественных обязанностей", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Выступление Карла III во вторник в онкологическом центре университетского колледжа Макмиллан в Лондоне стало первым с тех пор, как у самого монарха диагностировали рак и объявили об этом в феврале этого года. Король пообщался с пациентами центра и их семьями.

Также Карл III стал покровителем благотворительной организации Cancer Research UK. Он принял эту обязанность от своей матери покойной Елизаветы II, которая ранее была покровителем организации.


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