Израиль не отправит делегацию в Каир, пока ХАМАС не даст ответ по сделке

Правительство Израиля не отправит делегацию продолжать переговоры в Каире, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не даст ответ на актуальное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила государственная радиостанция Kan со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее информационный портал Walla со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что израильская делегация отправится во вторник в Египет для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

"На этом этапе было решено, что делегация вообще не поедет в Каир. В Израиле ждут ответа ХАМАС, который (как ожидается) последует в среду вечером, и тогда будет принято решение", - приводит радиостанция слова источника.