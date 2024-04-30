Общественная телекомпания снимет сериал совместно с аргентинскими партнерами

Комиссия по телевидению и радио Армении подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным органом Аргентины по коммуникациям. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель комиссии Тигран Акопян, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год.

“Мы подписали контракт с Государственным органом Аргентины по коммуникациям. Это был очень важный документ, учитывая наши дружественные отношения и авторитет армянской диаспоры в Аргентине. Помимо этого документа, наша Общественная телекомпания уже запланировала снять с коллегами большой сериал. Думаю, проект будет успешным”, - сказал Акопян.