Премьер-министр Армении принял генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства 

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Гертом Яном Купманом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит г-на Купмана в Армению и подчеркнул важность дальнейшего развития отношений Армения-Европейский союз. В этом контексте премьер-министр назвал состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня Армения-ЕС-США ключевой и подчеркнул необходимость эффективной реализации достигнутых договоренностей. Премьер-министр выразил уверенность, что визит г-на Купмана будет способствовать формированию программы мероприятий и повестки и его дальнейшему продвижению.

Герт Ян Купман отметил, что Европейская комиссия готова в тесном сотрудничестве способствовать реализации приоритетов правительства Республики Армения в целях укрепления устойчивости и экономического роста нашей страны. Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства выразил уверенность, что отношения Армения-ЕС будут продолжать динамично развиваться и расширяться.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества Армения-ЕС.