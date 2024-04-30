В КНР состоялся первый беспилотный грузовой рейс между Хайкоу и провинцией Гуандун

Первый грузовой рейс, осуществляемый при помощи беспилотного летательного аппарата FP-98, состоялся между китайским Хайкоу (провинция Хайнань, южный Китай) и городом Чжухай в провинции Гуандун. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хайнань жибао", борт доставил 455 кг живых креветок.

Как пишет издание, полет состоялся 24 апреля. Рейс выполнялся из аэропорта Цзяцзы в Хайкоу в воздушную гавань Ляньчжоу в городе Чжухай. Расстояние составило 529 км, время в пути - менее 3 часов. В материале подчеркивается, что грузовой рейс на 10 часов сократил время доставки по сравнению с наземными перевозками.

Как заявил представитель администрации международного космического городка в городе Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань, слова которого приводит газета, грузовой беспилотный рейс открывает большие возможности с точки зрения эффективного сообщения между Хайнанем и регионом Большого залива (включает 9 городов южной китайской провинции Гуандун, Гонконг и Макао). Он также отметил, что подобные перевозки решают проблемы Хайнаня, связанные с транспортировкой дорогостоящей сельскохозяйственной продукции за пределы острова.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.