Любая иностранная передача получит жесткий ответ, если будет ставить под сомнение суверенитет Армении: Акопян

Любая иностранная программа, которая транслируется в Армении, получит жесткую оценку со стороны Комиссии по телевидению и радио, если будет распространять ненависть к Армении и ее народу, совершать провокационные действия.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель комиссии Тигран Акопян, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год.

“Любая иностранная программа, передача получит с нашей стороны адекватного и жесткого отношения, если будет распространять ненависть к нашему государству и народу, вмешиваться в наши внутренние проблемы, ставить под сомнение наш суверенитет, заниматься провокационными действиями”, - сказал Тигран Акопян.

Он подчеркнул, что это принцип комиссии.