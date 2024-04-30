Любая иностранная передача получит жесткий ответ, если будет ставить под сомнение суверенитет Армении: Акопян
Любая иностранная программа, которая транслируется в Армении, получит жесткую оценку со стороны Комиссии по телевидению и радио, если будет распространять ненависть к Армении и ее народу, совершать провокационные действия.
Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель комиссии Тигран Акопян, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год.
“Любая иностранная программа, передача получит с нашей стороны адекватного и жесткого отношения, если будет распространять ненависть к нашему государству и народу, вмешиваться в наши внутренние проблемы, ставить под сомнение наш суверенитет, заниматься провокационными действиями”, - сказал Тигран Акопян.
Он подчеркнул, что это принцип комиссии.
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