Армению посетят вице-председатель и члены Ассоциации «Europe Nostra»

Посольство Франции в Армении 2 мая примет членов Ассоциации «Europе Nostra», проводивших в 2009-2021 гг. исследования в древнем поселении Ереруйк, а также представителей правительства РА, делегации Европейского Союза, посольства Соединенных Штатов в Армении и других деятелей сферы культуры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Франции в Армении, отмечая, что мероприятие, организованное в связи с визитом вице-председателм «Europe Nostra» в Армению, проходит через год после того, как Европейская комиссия и «Europe Nostra» объявили о планах на 2023 год и имена победителей премии European Heritage Awards / Europe Nostra Awards. Тогда было награждено 30 эксклюзивных работ из 21 страны.

В номинации «Исследования» Европейская Комиссия и Europa Nostra наградили проект «Археологические исследования для сохранения наследия (Армения/Франция)».

В 2009-2021 годах на территории раннехристианского поселения Ереруйк экспертами из разных стран были проведены научные, междисциплинарные и ведущие исследовательские работы в области экологии.

Награда и различные программы, реализованные и реализуемые в рамках конкурса, будут представлены в Еререруйке.

Посольство Франции в Армении профинансировало часть научных работ и раскопок в Ереруйке, а также издание двуязычной работы на французском и армянском языках, посвященной древнему месту. посольство в настоящее время поддерживает пилотную программу вывесок и научных исследований в Ереруйке, одобренную Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.