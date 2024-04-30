Время в Ереване: 11:07,   2 Май 2024

Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

Совет Центрального банка на заседании 30 апреля принялрешение снизить процентную ставку на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 8,25%. Совет считает, что более низкая учетная ставка необходима для достижения цели инфляции на уровне 4% и стабильности цен в среднесрочной перспективе. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный банк Армении. 

В первом квартале 2024 года 12-месячная инфляция продолжала снижаться, достигнув в марте - 1,2%. Естественная 12-месячная инфляция также снизилась, составив в марте - 0,7%. 

В первом квартале 2024 года сохранялись риски замедления экономического роста в мире и в основных странах-партнерах Армении. Глобальная инфляция продолжает замедляться, но цены на дорогостоящие товары и услуги в странах-партнерах по-прежнему остаются относительно высокими. В то же время, сверх горячая ситуация на рынке труда в странах-партнерах продолжает поддерживать высокий спрос. Геополитическая напряженность, создавшаяся на Ближнем Востоке с начала года, продолжает вызывать определенные риски в плане дальнейшего роста мировых цен на энергоносители и возможного нарушения производственно-сбытовых цепочек. В этом контексте вполне вероятно, что центральные банки стран-партнеров, в частности Федеральная резервная система США, сохранят жесткие монетарные условия в течение более длительного периода времени. В результате со стороны внешнего сектора ожидаются слабые дефляционные эффекты на экономику РА. 

В первом квартале 2024 года в Армении сохранилась высокая экономическая активность, чему во многом способствовал значительный рост отраслей торговли и промышленности. Она продолжает находиться под влиянием некоторых краткосрочных факторов, содержащих значительную неопределенность с точки зрения устойчивости экономического роста и долгосрочной перспективы. Внешний спрос на внутренние услуги ослабевает, в то время как внутренний спрос продолжает поддерживаться высокими темпами роста частных инвестиций. В то же время риски дополнительного стимулирования спроса посредством бюджетной политики остаются существенными. Низкая инфляционная среда поддерживается благодаря слабым дефляционным эффектам внешнего сектора, денежно-кредитной политике, проводившейся в предыдущие годы, и повышению курса драма. В то же время увеличение предложения рабочей силы несколько облегчает условия на рынке труда, что отражается на снижении заработной платы, инфляции дорогостоящих услуг и инфляционных ожиданиях. 

В условиях высокой неопределенности, учитывая приверженность цели стабилизации цен, Совет рассматривает в своих обсуждениях несколько сценариев. С одной стороны, Совет обсудил сценарии, в которых основные события, включая ужесточение денежно-кредитных условий в странах-партнерах, а также неопределенность в отношении доплаты за риск и нейтральной процентной ставки, требуют более агрессивной реакции и политики, чем ожидания рынка, в погоне за стабильностью для управления сопутствующими рисками. С другой стороны, Совет рассматривал сценарии, в которых возможное экономическое развитие, включая продолжающееся расширение предложения рабочей силы и быстрое ослабление спроса, приведет к длительному поддержанию низкой инфляции. Это предполагает более быстрое и масштабное снижение учетной ставки, чем ожидания рынка, для стабилизации инфляции вокруг целевого показателя в среднесрочной перспективе. 

В результате, балансируя рисками по двум вышеуказанным направлениям, Совет Центрального банка Армении решил продолжить постепенное смягчение медленными темпами. Совет продолжит следить за сценариями экономического развития и готов принять соответствующие меры для обеспечения цели 4-процентной инфляции и стабильности цен в среднесрочной перспективе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am