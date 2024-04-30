Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта

Совет Центрального банка на заседании 30 апреля принялрешение снизить процентную ставку на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 8,25%. Совет считает, что более низкая учетная ставка необходима для достижения цели инфляции на уровне 4% и стабильности цен в среднесрочной перспективе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центральный банк Армении.

В первом квартале 2024 года 12-месячная инфляция продолжала снижаться, достигнув в марте - 1,2%. Естественная 12-месячная инфляция также снизилась, составив в марте - 0,7%.

В первом квартале 2024 года сохранялись риски замедления экономического роста в мире и в основных странах-партнерах Армении. Глобальная инфляция продолжает замедляться, но цены на дорогостоящие товары и услуги в странах-партнерах по-прежнему остаются относительно высокими. В то же время, сверх горячая ситуация на рынке труда в странах-партнерах продолжает поддерживать высокий спрос. Геополитическая напряженность, создавшаяся на Ближнем Востоке с начала года, продолжает вызывать определенные риски в плане дальнейшего роста мировых цен на энергоносители и возможного нарушения производственно-сбытовых цепочек. В этом контексте вполне вероятно, что центральные банки стран-партнеров, в частности Федеральная резервная система США, сохранят жесткие монетарные условия в течение более длительного периода времени. В результате со стороны внешнего сектора ожидаются слабые дефляционные эффекты на экономику РА.

В первом квартале 2024 года в Армении сохранилась высокая экономическая активность, чему во многом способствовал значительный рост отраслей торговли и промышленности. Она продолжает находиться под влиянием некоторых краткосрочных факторов, содержащих значительную неопределенность с точки зрения устойчивости экономического роста и долгосрочной перспективы. Внешний спрос на внутренние услуги ослабевает, в то время как внутренний спрос продолжает поддерживаться высокими темпами роста частных инвестиций. В то же время риски дополнительного стимулирования спроса посредством бюджетной политики остаются существенными. Низкая инфляционная среда поддерживается благодаря слабым дефляционным эффектам внешнего сектора, денежно-кредитной политике, проводившейся в предыдущие годы, и повышению курса драма. В то же время увеличение предложения рабочей силы несколько облегчает условия на рынке труда, что отражается на снижении заработной платы, инфляции дорогостоящих услуг и инфляционных ожиданиях.

В условиях высокой неопределенности, учитывая приверженность цели стабилизации цен, Совет рассматривает в своих обсуждениях несколько сценариев. С одной стороны, Совет обсудил сценарии, в которых основные события, включая ужесточение денежно-кредитных условий в странах-партнерах, а также неопределенность в отношении доплаты за риск и нейтральной процентной ставки, требуют более агрессивной реакции и политики, чем ожидания рынка, в погоне за стабильностью для управления сопутствующими рисками. С другой стороны, Совет рассматривал сценарии, в которых возможное экономическое развитие, включая продолжающееся расширение предложения рабочей силы и быстрое ослабление спроса, приведет к длительному поддержанию низкой инфляции. Это предполагает более быстрое и масштабное снижение учетной ставки, чем ожидания рынка, для стабилизации инфляции вокруг целевого показателя в среднесрочной перспективе.

В результате, балансируя рисками по двум вышеуказанным направлениям, Совет Центрального банка Армении решил продолжить постепенное смягчение медленными темпами. Совет продолжит следить за сценариями экономического развития и готов принять соответствующие меры для обеспечения цели 4-процентной инфляции и стабильности цен в среднесрочной перспективе.