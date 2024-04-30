Фильм Армине Анды «Песня летящих листьев» удостоился награды Бейрутского кинофестиваля

Короткометражный анимационный фильм режиссера Армине Анды «Песня летящих листьев» признан лучшим на Международном кинофестивале женщин в Бейруте (Beirut International Women Film Festival).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении. Фильм снят при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Национального киноцентра Армении.

«Песня летящих листьев» - первый армяно-иранский анимационный фильм, совместного производства «Хошки фильма» и иранской компании «Урахш студиоз». Сценаристы: Армине Анда и известный украинский режиссер армянского происхождения Роман Балаян; Композитор: Микаэл Восканян; Художник-постановщик: Анна Акопян.

Созданию фильма также содействовали армянские компании «Обертон» и «Багинян арт видео».