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Фильм Армине Анды «Песня летящих листьев» удостоился награды Бейрутского кинофестиваля

Фильм Армине Анды «Песня летящих листьев» удостоился награды Бейрутского кинофестиваля

Короткометражный анимационный фильм режиссера Армине Анды «Песня летящих листьев» признан  лучшим на Международном кинофестивале женщин в Бейруте (Beirut International Women Film Festival). 

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Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении. Фильм снят при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Национального киноцентра Армении. 

«Песня летящих листьев» - первый армяно-иранский анимационный фильм, совместного производства «Хошки фильма» и иранской компании «Урахш студиоз». Сценаристы: Армине Анда и известный украинский режиссер армянского происхождения Роман Балаян; Композитор: Микаэл Восканян; Художник-постановщик: Анна Акопян. 

Созданию фильма также содействовали армянские компании «Обертон» и «Багинян арт видео».


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