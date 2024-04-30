В рейтинговом турнире олимпийских игр Армению представят 7 борцов.

Как передает «Арменпресс», в составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступят Геворг Гарибян (60 кг), Геворг Тадевосян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг). В составе сборной по вольной борьбе будут бороться Айк Папикян (74 кг), Мушег Мкртчян (86 кг), Сергей Саркисян (97 кг) и Лева Геворкян (125 кг).

Второй рейтинговый турнир пройдет с 9 по 13 мая в Стамбуле.

Ранее Армения завоевала 5 путевок на Олимпийские игры в Париже. Это были борцы: Артур Алексанян, Малхас Амоян, Славик Галстян, Арсен Арутюнян и Вазген Теванян.