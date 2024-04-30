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В рейтинговом турнире олимпийских игр Армению представят 7 борцов

В рейтинговом турнире олимпийских игр Армению представят 7 борцов

В рейтинговом турнире олимпийских игр Армению представят 7 борцов. 

Как передает «Арменпресс», в составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступят Геворг Гарибян (60 кг), Геворг Тадевосян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг). В составе сборной по вольной борьбе  будут бороться Айк Папикян (74 кг), Мушег Мкртчян (86 кг), Сергей Саркисян (97 кг) и Лева Геворкян (125 кг).

Второй рейтинговый турнир пройдет с 9 по 13 мая в Стамбуле. 

Ранее Армения завоевала 5 путевок на Олимпийские игры в Париже. Это были борцы: Артур Алексанян, Малхас Амоян, Славик Галстян, Арсен Арутюнян и Вазген Теванян.


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