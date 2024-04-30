Парламент отклонил проект заявления оппозиции о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

В повестку дня Национального собрания не был включен проект заявления «О делимитации и демаркации границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», подготовленный фракцией Национального собрания «Айастан». Как передает «Арменпресс», за проект проголосовали 27 депутатов, против - 51 депутат.

Проект был представлен депутатом от фракции «Айастан» Артуром Хачатряном. Оппозиция выступает за демаркацию, но, по их мнению, основой для этого должны быть границы, фактически действующие с 1993 года.

Далее депутат коснулся договоренности, достигнутой 19 апреля комиссиями по демаркации границы Армении и Азербайджана.

«Согласно Закону «О структуре и деятельности правительства», премьер-министру предоставлено право формировать совещательные органы. Но, органу, который возглавляет Мгер Григорян, никто не давал права принимать решение о том, где проходит граница. Любое изменение границы должно быть одобрено референдумом, любое изменение территории должно быть одобрено референдумом. Территория - это место, где действует суверенитет Армении и на которую Армения имеет право собственности. Следовательно, любое изменение должно быть одобрено референдумом, а не решением комиссии, являющейся совещательным органом», - сказал Артур Хачатрян.

По мнению оппозиции, делимитация должна проводиться на основе международных документов, таких как Устав ООН, Венская конвенция, Хельсинкский Заключительный акт, с ориентиром на документ о делимитации и демаркации, разработанный секретариатом ОБСЕ.

«Как я уже отмечал, основой для делимитации должна быть граница по состоянию на 24 сентября 1993 года, также и разблокирование дорог, полное, одновременное разблокирование путей сообщения должно осуществляться с соблюдением суверенитета», - отметил Хачатрян.

С ответным докладом выступила депутат от фракции «Гражданский договор» Мария Карапетян отметила, что, приняв за основу границу по состоянию на 24 сентября 1993 года, Армения откажется от своей государственной границы и вернется к логике военных действий.

«Это абсолютно неприемлемо и содержит в себе правовые, политические, дипломатические и военные риски для Республики Армения. И Азербайджан, и Армения подписали Алма-Атинскую декларацию 21 декабря 1991 года, тем самым присоединившись к сотрудничеству новосозданных независимых государств», - заявила Карапетян.