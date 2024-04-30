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В результате ракетного обстрела в Одессе погибли 5 человек: в области объявлен траур

В результате ракетного обстрела в Одессе погибли 5 человек: в области объявлен траур

Власти Одессы сообщили, что в результате ракетного обстрела российских войск погибли 5 человек. В Одесской области 30 апреля объявлен днем траура. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба BBC. 

Ранее сообщалось о 4 жертвах. Еще 32 человека получили ранения, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным местных властей, удар был нанесен баллистической ракетой по одному из самых популярных променадов города. Пострадало одно из известных зданий - особняк, который местные жители называют «замком Кивалова» (известный украинский политик), или «замком Гарри Поттера». В нем расположен один из корпусов Одесской юридической академии, в котором произошел пожар. 

Российская сторона никак не прокомментировала нанесенный Одессе удар. 

Российские власти в свою очередь сообщили о поражении воздушной цели, летящей в направлении Белгорода. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.


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