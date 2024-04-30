В Лиге чемпионов УЕФА стартуют полуфиналы

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют полуфинальные матчи.

Как передает «Арменпресс», в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» дома примет мадридский «Реал».

В матчах между этими командами 12 раз побеждал «Реал», 11 раз - «Бавария».

Встреча состоится 30 апреля в 23:00 по ереванскому времени.