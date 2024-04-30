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В Лиге чемпионов УЕФА стартуют полуфиналы

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют полуфиналы

В Лиге чемпионов УЕФА стартуют полуфинальные матчи. 

Как передает «Арменпресс», в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» дома примет мадридский «Реал». 

В матчах между этими командами 12 раз побеждал «Реал», 11 раз - «Бавария». 

Встреча состоится 30 апреля в 23:00 по ереванскому времени.


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