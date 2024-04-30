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В Национальном собрании Армении началось очередное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное заседание

В Национальном собрании Армении началось очередное заседание седьмой сессии. 

Как передает «Арменпресс», в повестке дня очередного заседания 18 вопросов. Парламент обсудит ежегодный отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год, отчет о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2022-2023 годы, ежегодный отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2023 года в качестве национального предупреждающего механизма. 

Парламент также обсудит вопрос избрания судьи Конституционного суда и другие законодательные проекты. В 16:30 депутаты выступят с заявлениями.


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