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В правительстве состоялась встреча с жителями населенного пункта Киранц 

В правительстве состоялась встреча с жителями населенного пункта Киранц 

Премьер-министр Никол Пашинян, вице-премьер Мгер Григорян и другие должностные лица сегодня в правительстве провели встречу с жителями населенного пункта Киранц Тавушской области. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, жители села подняли все волнующие их вопросы.

Премьер-министр подробно представил текущий процесс и подчеркнул, что все проблемы известны правительству. Было предложено начать работы на месте и найти решения поднятых вопросов путем совместных обсуждений.


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