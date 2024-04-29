В правительстве состоялась встреча с жителями населенного пункта Киранц 

Премьер-министр Никол Пашинян, вице-премьер Мгер Григорян и другие должностные лица сегодня в правительстве провели встречу с жителями населенного пункта Киранц Тавушской области. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, жители села подняли все волнующие их вопросы.

Премьер-министр подробно представил текущий процесс и подчеркнул, что все проблемы известны правительству. Было предложено начать работы на месте и найти решения поднятых вопросов путем совместных обсуждений.