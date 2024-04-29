Вице-премьер Мгер Григорян принял исполнительного директора группы стран ВB, в которую входит Армения

Вице-премьер Мгер Григорян принял исполнительного директора группы стран Всемирного банка, в которую входит Армения, Евгения Ругенаата (Eugene Rhuggenaath).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале встречи вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность сотрудничества Армении со Всемирным банком, отметив, что ВБ является для Армении не только донорской организацией, но и важным партнером, при поддержке которого в стране реализуются ключевые реформы.

Вице-премьер представил представителю ВБ видение правительства по развитию важнейших секторов, в частности, коснулся существующих в сферах образования, здравоохранения, рынка капитала проблем и планируемых реформ.