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Вице-премьер Мгер Григорян принял исполнительного директора группы стран ВB, в которую входит Армения

Вице-премьер Мгер Григорян принял исполнительного директора группы стран ВB, в которую входит Армения

Вице-премьер Мгер Григорян принял исполнительного директора группы стран Всемирного банка, в которую входит Армения, Евгения Ругенаата (Eugene Rhuggenaath).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале встречи вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул важность сотрудничества Армении со Всемирным банком, отметив, что ВБ является для Армении не только донорской организацией, но и важным партнером, при поддержке которого в стране реализуются ключевые реформы.

Вице-премьер представил представителю ВБ видение правительства по развитию важнейших секторов, в частности, коснулся существующих в сферах образования, здравоохранения, рынка капитала проблем и планируемых реформ.


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