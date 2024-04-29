На границе Армении и Азербайджана установлено 35 столбов: выполнено более половины запланированных работ

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.