Текущий процесс связан не с изменением территории, а с воспроизведением госграницы: министерство юстиции

Не может быть и речи о передаче какой-либо части суверенной территории Республики Армения другому государству ни при каких обстоятельствах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявило министерство юстиции Армении, коснувшись ряд распространенных ложных тезисов о делимитации между Арменией и Азербайджаном.

«Относительно обязательного требования осуществлять какое-либо изменение территории Республики Армения только путем референдума, можем констатировать, что да, согласно статье 205 Конституции вопросы, связанные с изменением территории Республики Армения, должны осуществляться путем референдума.

Однако важно подчеркнуть, что территория Республики Армения де-юре была образована после распада СССР в 1991 году, на основе принципов, установленных Алма-Атинской декларацией и Минскими соглашениями.

Текущий процесс касается не изменения территории, а воспроизведения и определения госграницы, а согласно пункту 2 статьи 1 закона «О государственной границе» государственная граница определяется международными договорами Республики Армения и законодательством Республики Армения, где не стоит вопрос об определении государственной границы путем референдума, и в данном случае основой для определения государственной границы Республики Армения являются международные договоры: Алма-Атинская декларация 1991 года и Минские соглашения”, - отметили в министерстве.

Отмечается, что процесс делимитации осуществляется на основе юридически обоснованных карт и документов, существовавших на момент распада Советского Союза, и не обсуждался и не может обсуждаться вопрос о “передаче” другой стране какой-либо территории, принадлежащей в соответствии с этими картами Советской Армении и, следовательно, Республике Армения.