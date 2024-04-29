Idram и IDBank на фестивале Career City Fest

27 и 28 апреля Idram и IDBank приняли участие в масштабном фестивале карьеры Career City Fest. У совместного павильона компаний выстроилась очередь: люди подходили, чтобы познакомиться с представителями компаний и сфотографироваться.

Команда управления персоналом IDBank-а рассказала участникам фестиваля о своей программе IDream, которой интересовалось большое количество людей, особенно студентов, для которых эта программа была создана. IDream — это отличная возможность устроиться на работу в банковской сфере, начав карьеру у лучшего работодателя. Кстати, многие из участников IDream уже давно присоединились к большой и оранжевой команде IDBank-а, став ее важной частью.

По словам Астхик Зилфимян, директора по управлению персоналом Idram-а, для компании важно давать возможность молодым специалистам расти и развиваться, и Idram - одна из немногих компаний в финтех-секторе, где у сотрудников есть возможность профессионального обучения и даже перепрофилирования. "Мы учитываем потенциал наших сотрудников и, развивая его, направляем в важное для него и компании русло", - говорит Астхик Зилфимян.

По словам Соны Манучарян, исполняющей обязанности директора по управлению человеческим капиталом IDBank-а, Банк не только разрабатывает отличные технологические решения, но и ломает стереотипы, выступая как самый современный банк и лучший работодатель. "Ориентируясь на разностороннее развитие сотрудников, мы даем возможность членам нашей команды воспользоваться широким спектром преимуществ и развивать свои навыки, знания и умения, чтобы стать сильнейшими представителями в своей области. Яркий пример тому - программа IDream, которая является прекрасной возможностью для молодых людей присоединиться к нашей компании", - говорит Сона Манучарян.

Чтобы присоединиться к команде IDBank, регулярно просматривайте вакансии, перейдя по ссылке, а с вакансиями в Idram Вы можете ознакомиться здесь.

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