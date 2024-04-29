Время в Ереване: 11:07,   2 Май 2024

Азиатские индексы выросли - 29-04-24

Азиатские индексы выросли - 29-04-24

ТОКИО, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 37934.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2686.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 3113.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.54% и составил 17746.91 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am