Азиатские индексы выросли - 29-04-24

ТОКИО, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 37934.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2686.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.79% и составил 3113.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.54% и составил 17746.91 пункта.