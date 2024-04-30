Международный день джаза в Ереване отметят праздничными концертами

То, что мы играем, и есть сама жизнь. Так говорил о джазовой музыке всемирно известный джазовый музыкант Луи Армстронг.

С 2012 года 30 апреля отмечается как Международный день джаза. Джазовая музыка, вызывающая разные эмоции, волнующая, заставляющая улыбаться, танцевать, принята во всем мире и имеет большую армию своих поклонников. За прошедшие годы джазовая музыка в Армении пережила большое возрождение также благодаря активной деятельности отдельных лиц, коллективов, джазовых квартетов и джазовых трио.

Как сообщает Арменпресс, празднование Международного дня джаза в Ереване стало прекрасной традицией. В 2024 году любители музыки также смогут насладиться джазом на разных платформах.

30 апреля пианист, композитор Гари Кеосаян и его джазовый квартет исполнят концертную программу в концертном зале “Арам Хачатурян”. На вечере также выступят певица Алла Саакян, приглашенная из США скрипачка-виртуоз Лусине Филон. Прозвучат оригинальные произведения Кеосаяна и мировые джазовые хиты.

А в Каскаде усилиями мэрии Еревана и Армянской джазовой ассоциации прекрасное джазовое настроение обеспечат популярные артисты, которые исполнят ереванские джазовые хиты.

Вечером выступят “Jazz For Kids”, Джазовый оркестр Арцаха, квартет Рафаэля Петросяна и Соны Гулхасян, Государственный джазовый оркестр Арцаха и “Dialog Project”, “Yerevan Calling”, Государственный джазовый оркестр Армении, Ваагн Айрапетян и “The Armenian Colors Quartet”, Трио Левона Малхасяна, “Armenian Navy Band и Арто Тунчбояджян” и другие.