ЕС готов предоставить средства, чтобы Армения смогла развить свою систему безопасности: мнение политолога

Постепенно улучшающиеся отношения с Европейским союзом дают Армении возможность изменить свой стратегический вектор и в конечном итоге начать работать с теми силовыми центрами, с которыми совпадают интересы Армении.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил политолог Грачья Арзуманян, коснувшись развивающихся отношений между Арменией и Европейским Союзом.

«Европейский Союз предпринял необходимые шаги, сформировав рамки, в пределах которых Армения имеет реальные возможности для сдвигов, но решения, в конечном счете, должны принимать власти Армении. Если у них не будет желания идти по этому пути, то понятно, что ничего не сдвинется с места», - сказал Арзуманян.

По мнению политолога, рассматривая компонент безопасности в отношениях Армения-ЕС, необходимо понимать, что данный компонент в этой структуре необычен. ЕС готов предоставить возможные меры, чтобы Армения могла развивать свою систему безопасности. ЕС не является военным альянсом и не имеет военных сил для оказания прямой помощи, у него всего лишь есть возможности для оказания этой поддержки с помощью соответствующих фондов и инструментов.

«Нужно четко осознавать и не лелеять больших надежд, не иметь таких ожиданий, которые не имеют ничего общего с реальностью. ЕС обещал помочь и в этом отношении выполняет свое обещание. Другое вопрос - наше сотрудничество с отдельными странами этой структуры, благодаря чему наша страна может установить более тесные связи с государствами-членами ЕС. Эти страны имеют право непосредственно поддерживать Армению, и, когда такие шаги включены в общую европейскую политику, стратегию и в резолюции Европарламента, властям Армении легче работать. Это единственная конструктивная форма, которой может следовать наша страна», - отметил Арзуманян.

Оценивая работу наблюдателей ЕС, осуществляющих наблюдательскую миссию на границах Армении, политолог подчеркнул, что это одна из мер, эффективность которой мы уже смогли оценить в 2023-2024 годах. По его словам, присутствие наблюдателей позволяет Армении оптимальнее нейтрализовать потенциальную агрессию, к которой готовится Азербайджан, и в целом обострения происходили на тех участках границы, где не было европейских наблюдателей. По утверждению Арзуманяна, эта миссия действительно очень полезна для нас.

«Сближающиеся отношения Армения-ЕС не направлены против третьих стран, в частности Исламской Республики Иран. Армения сейчас не в том состоянии, чтобы иметь отношения, направленные против отдельных внешних силовых центров или государств. Наша страна стоит перед необходимостью трансформации всех государственных органов, военных систем и систем безопасности, поэтому в таком состоянии неуместно думать, что Армения может позволить себе какие-то альянсы, направленные против других. Это результат пропаганды, проводимой центрами, выступающими против того, чтобы Армения имела альтернативные подходы, хотя сегодня мы стремимся именно к этому. Армения не в состоянии присоединиться к соглашениям, которые направлены против Ирана, Турции или другой страны», - отметил наш собеседник.

Коснувшись перспектив экономического сотрудничества Армения-ЕС, Арзуманян подчеркнул, что власти Армении не проводят достаточной работы в данном направлении, хотя уже настало время подумать о направлениях диверсификации экономики.

«За последние четыре года экономические связи Армении с ЕАЭС и особенно с Россией увеличились в три раза. Прежде всего, необходимо понять, какие альтернативные возможности могут быть на пути европейской экономической интеграции, и на каких западных рынках армянская продукция сможет быть в какой-то степени конкурентоспособной. Это требует довольно большой работы. Нельзя думать, что когда ЕС объявит, что открывает свои рынки для Армении, у нас сразу произойдут существенные изменения. Мы должны подготовить нашу экономику, необходимо подготовить предпринимателей к другому стилю работы, приведя их собственные стандарты в соответствие с высокими и сложными европейскими стандартами. ЕС предоставит нам возможности, но 95 % работы будет зависеть от наших властей, бизнесменов и представителей сектора экономики. Не нужно ждать, что завтра будет подписан договор, по которому в Армении сформируется новая экономика», - отметил политолог.

Он коснулся и процесса либерализации визового режима между Арменией и странами ЕС, добавив, что Европейский союз принял решение, которым создаются возможности для того, чтобы Армения сделала поворот в сторону Европейского союза. Политолог выразил надежду, что в ближайшем будущем процесс либерализации визового режима будет упрощен. В конце концов, можно дойти и до того, что визовый режим для Армении станет ненужной процедурой. Наш собеседник оценил эту возможность как реальную, а не фантастическую. По его словам, если власти Армении действительно проявят волю стать европейской страной, а общество, в свою очередь, проявит искреннюю готовность принять европейскую цивилизацию и культуру, тогда ЕС нам обязательно поможет, тем более что у нас есть очень хорошие возможности в этом направлении.

Манвел Маргарян