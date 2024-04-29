Премьер-министр Египта считает, что ХАМАС и Израиль на переговорах не стремятся к компромиссу

Израиль, как и радикальное палестинское движение ХАМАС, не ищет компромиссного решения на текущих переговорах по установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Это довольно серьезно усложняет переговорный процесс. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«Каждая из сторон испытывает серьезное давление изнутри, нацеленное против достижения компромисса - и это серьезно усложняет дело. Никто не стремится к оптимальному решению, которое послужило бы интересам всех причастных - вместо этого каждая сторона говорит только о своей позиции и не хочет ее смягчать», - подчеркнул Мадбули, добавив, что «в настоящий момент на переговорах наблюдается определенный прогресс, однако лишь по ряду пунктов».

По его словам, «только успех переговорного процесса поможет избежать военной операции в Рафахе», и Египет прилагает все усилия для достижения этой цели.

Мадбули заявил, что его страна «с гуманитарной точки зрения готово принять палестинцев в случае вторжения в Рафах», но не хотела бы такого развития событий, поскольку это означало бы «окончательное решение палестинского вопроса на условиях, исключающих создание независимого Государства Палестина». Глава египетского кабинета отметил, что любое достигнутое соглашение, не основанное на решении о создании двух государств, будет недолговечным и спровоцирует новый кризис, который «окажет негативное воздействие на весь регион».