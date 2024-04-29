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Астана не является посредником в предстоящих в Алматы переговорах между Ереваном и Баку

Астана не является посредником в предстоящих в Алматы переговорах между Ереваном и Баку

Казахстан не будет посредником в предстоящих переговорах между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова 

«Мы планируем такие переговоры в Алматы. Сейчас мы находимся на связи с нашими партнерами из Азербайджана и Армении. Предстоящие переговоры будут проводиться исключительно между сторонами», - заявил представитель МИД и отметил, что речь идет не о посредничестве Астаны, а о предоставлении Казахстаном услуг доброй воли. 

Представитель МИД напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своих недавних визитов в Азербайджан и Армению отметил важность установления прочного и долгосрочного мира между этими странами. 

Ранее в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретятся в Алматы. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках официального визита в Армению 15 апреля заявил, что Астана готова предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном.


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