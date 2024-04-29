Письмо всеармянского союза, посвященное годовщине резни в Мараге, распространено в качестве официального документа ООН

Письмо Всеармянского союза «Гардан, Ширван, Нахиджеван», посвященное 32-й годовщине резни в Мараге, распространено в качестве официального документа ООН. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает всеармянский союз.

Письмо посвящено 32-й годовщине резни в Мараге. В письме представлена дискриминационная политика азербайджанских властей в отношении армян, которая привела к созданию целой геноцидальной цепочки массовых убийств, погромов и насильственных депортаций.

«Мы призвали генерального секретаря ООН и международное сообщество задействовать все средства для всеобъемлющего, радикального и гарантированного восстановления и защиты неотъемлемых прав жителей как исторического Гардмана, Ширвана, Нахиджевана, так и всего армянства Нагорного Карабаха», - сообщили в союзе.