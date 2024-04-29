Непал намерен использовать беспилотники для удаления мусора с Эвереста

Власти Непала намерены использовать дроны (БПЛА) для вывоза мусора из лагеря на Эвересте, самой в мире высокой горы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Himalayan Times.

БПЛА должны перенести мусор из лагеря на склонах горы в лагерь у подножия горы.

По данным издания, Министерство внутренних дел Непала выдало разрешение на испытательные полеты. Ведомство подчеркнуло необходимость координации действий с местными властями, органами безопасности и другими заинтересованными сторонами, чтобы БПЛА не помешали полетам вертолетов и другой воздушной техники в этой зоне.

Для очистки склонов планируется использовать БПЛА DJI Flychart 30 грузоподъемностью до 30 кг.

В апреле власти страны сообщили, что наземные силы проводят работы по сбору мусора на Эвересте, беспилотники призваны помочь в проведении этой операции. Армия Непала в 2023 году собрала с горных вершин 35 708 кг мусора.