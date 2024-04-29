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Премьер-министр Испании решил остаться на своем посту, несмотря на расследование в отношении его супруги

Премьер-министр Испании решил остаться на своем посту, несмотря на расследование в отношении его супруги

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил 29 апреля, что не покинет свой пост из-за расследования дела о коррупции в отношении его жены. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на издание El Pais. 

«Я решил продолжить работать еще с большим усердием во главе испанского правительства», - сказал он в обращении к народу. 

Санчес поблагодарил за общественную поддержку, которая, по его словам, сильно повлияла на его решение. 

27 апреля более 12 000 сторонников Социалистической партии Испании, прибывших из разных регионов страны, организовали демонстрацию в Мадриде в поддержку Санчеса с просьбой не уходить в отставку. 

Как ранее сообщал «Арменпресс», 25 апреля Санчес приостановил исполнение своих государственных обязанностей, чтобы «сделать паузу и подумать», оставаться ли на этом посту. Решение премьер-министра было обусловлено тем, что суд расследует обвинения в коррупции в отношении его жены Бегонии Гомес. 

В прошлом году Санчес получил возможность сформировать правительство благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, в обмен на которую он пообещал объявить амнистию тем каталонским политикам, которые были признаны виновными в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.


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