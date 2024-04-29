Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

В Армении в ближайшие дни ожидаются осадки: температура воздуха постепенно понизится

В Армении в ближайшие дни ожидаются осадки: температура воздуха постепенно понизится

В Ереване днем 29 апреля осадков не ожидается. 30 апреля и 1 мая вечером возможны кратковременные дожди с грозами. Во второй половине дня 2 апреля, с 3-4 часов будут дожди с грозами, ожидается усиление ветра до скорости 17-20 м/с. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что температура воздуха ночью со 2 по 4 мая постепенно понизится на 2-4 градуса, днем - на 7-10 градусов. 

В районах днем 29 апреля осадков не будет. Днем 30 апреля и 1 мая в некоторых районах, со 2 по 4 в большинстве районов ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах также возможен град. 

Ветер юго-восточный, с порывами 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 18-23 м/с.


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