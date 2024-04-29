Киев на время войны выйдет из Европейской конвенции о правах человека

Украина подала заявку в Европейский совет, в которой говорится о частичном приостановлении некоторых положений Европейской конвенции о правах и свободах человека из-за военного положения в стране. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба Deutsche Welle.

По данным издания, в документе, опубликованном международной организацией 28 апреля, уточняется, что заявка была подана 4 апреля.

«Согласно заявке, Украина на время войны прекратит придерживаться таких положений Конвенции, как: неприкосновенность жилья (вплоть до принудительного отчуждения частного или коммунального имущества для нужд государства); тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; невмешательство в личную и семейную жизнь; свобода передвижения и свободный выбор места проживания; право на свободу мысли и слова; свободное выражение мнений и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; право на проведение собраний, митингов и забастовок; право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом», - пишет Deutsche Welle.