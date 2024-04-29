Израильские ВВС нанесли удары по городам сектора Газа и Рафа

В ночь на 29 апреля Израиль нанес ряд авиаударов по городам сектора Газа и Рафа.

Палестинское агентство WAFA, со ссылкой на данные органов здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильского удара по жилому дому на западе города Газа погибли пять человек, в том числе дети и женщины, и еще десять человек получили ранения.

В Рафахе, по данным различных СМИ, от 13 до 15 человек погибли в трех зданиях, обрушившихся в результате авиаударов.

В лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, по данным WAFA, в результате израильского ракетного обстрела погиб 1 человек и несколько получили ранения.

7 октября боевики палестинского радикального движения ХАМАС вторглись в Израиль, убив 1200 человек и взяв в плен 253 человека. У ХАМАС все еще остается в плену около 130 заложников. Израиль начал ответные военные действия в секторе Газа, в результате которых, по данным местных властей, погибло 34 450 человек, большинство из которых женщины и дети. По меньшей мере, 77 500 человек получили ранения.

В начале апреля Израиль объявил об открытии новых контрольно-пропускных пунктов, предназначенных для облегчения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и увеличения объемов помощи.