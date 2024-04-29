Очередную ближневосточную поездку Блинкен начал с Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию, где начал свое очередное ближневосточное турне для обсуждения, в том числе и палестино-израильского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters.

В Эр-Рияде Блинкен встретится с высшими руководителями Саудовской Аравии, а также со своими коллегами из пяти арабских стран: Катара, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Должен обсуждаться вопрос управления сектором Газа после окончания войны и восстановления палестинского анклава.

Блинкен также обсудит с руководством Саудовской Аравии нормализацию отношений между Королевством и Израилем. По данным Reuters, Вашингтон заключает с Эр-Риядом соглашения по вопросам обороны и безопасности, а также по ядерному сотрудничеству.

Из Эр-Рияда Блинкен отправится в Иорданию и Израиль. По данным агентства, Энтони Блинкен должен оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он предпринял конкретные и ощутимые шаги по урегулированию крайне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

7 октября боевики палестинского радикального движения ХАМАС вторглись в Израиль, убив 1200 человек и взяв в плен 253 человека. ХАМАСа все еще удерживает около 130 заложников. Израиль начал ответные военные действия в секторе Газа, в результате которых, по данным местных властей, погибло более 34 300 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.