Посол Армении в США передала руководству Университета Колорадо предложение ректора ЕГУ о сотрудничестве

Посол Армении в США Лилит Макунц 26 и 27 апреля с рабочим визитом находилась в штате Колорадо, в городах Денвер, Аврора и Боулдер. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство США в Армении.

26 апреля посол Макунц встретилась с директором по развитию глобального бизнеса Денверского агентства экономического развития и возможностей Стефани Гарника, президентом и генеральным директором Международного торгового центра Денвера Кэррном Гарвицом, представителями муниципалитета и другими экспертами. В городе Аврора посол встретилась с мэром Майком Кофманом. В развитие города и в программы, нацеленные на будущее, свой вклад вносят много армян. Здесь проживает самое большое количество армян Колорадо. Мэр выразила свою признательность за активное участие армянской общины. Посол провела отдельную встречу с женщинами-лидерами из разных городов, посетила Университет Колорадо, встретилась с Андреем Михайлченко, руководителем координации программ. В студенческом городке Боулдера состоялась небольшая встреча с представителями Союза армянских студентов.

В ходе визита были затронуты возможности и направления экономического сотрудничества с Республикой Армения, стороны подчеркнули роль и значение армянской общины как для штата Колорадо, так и для развития Армении. В ходе встречи в Университете Колорадо (Денвер) посол Макунц передала письмо-предложение от имени ректора ЕГУ о сотрудничестве, были обсуждены направления сотрудничества между ЕГУ и Университетом Колорадо и возможности разработки специальных образовательных программ.

27 апреля состоялась встреча посла Макунц с представителями армянской общины Колорадо. На встрече посол Макунц выступила с речью, коснувшись армяно-американских двусторонних отношений, работы, проделанной в этом направлении за последние годы, нынешних вызовов Республики Армения, ситуации безопасности и важности сотрудничества Диаспора-Армения.