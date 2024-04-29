“Новая книга” - 17/24: Норайр Саркисян, Френч, Карло Коллоди

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Норайр Саркисян: Третья из Республик

В этом романе дана психологическая картина периода независимости Армении после войны, выраженная обычными человеческими отношениями.

Третья из Республик - это та, о которой мечтали веками, чрезвычайно дорогая и близкая, но иногда психологически настолько далекая, что кажется мифом.

Обычные люди, всем знакомый быт и повседневность, человеческие контакты и отношения. Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Тана Френч: Искатель

Роман ирландской писательницы и театральной актрисы Таны френч “Искатель” считается ее лучшим произведением.

Главный герой этого детектива переезжает из Чикаго в ирландскую деревню, мечтая о мирной обстановке и спокойной жизни. Однако его мечты превращаются в работу обычного полицейского, и он начинает распытывать сложную историю. Издательство: “Эдж”.

Детско-юношеская литература

Карло Коллоди: Приключения Пиноккио

Что происходит с детьми, когда они начинают врать? У одного краснеют уши, другой начинает заикаться. А у нашего героя, деревянной куклы по имени Пиноккио, стал расти нос. И чем больше он лгал, тем длиннее он становился.

Эта увлекательная и в то же время захватывающая история о волшебном мире, где живут добрый мастер Джеппетто, говорящий сверчок, хитрые кот и лиса, грустный Пйеро и многие-многие другие персонажи. В книге представлена ​​сложная проблема взросления, а сказочные обстоятельства приключений Пиноккио, его встреч и непростых решений научат читателя брать на себя ответственность за собственные действия, отличать добро от зла. Чтение этой замечательной книги всегда приносит радость и детям, и взрослым. Издательство: “Эдит Принт”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.