Известны победители любительского турнира “Кубок премьер-министра Республики Армения” по настольному теннису

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян сегодня в Детско-юношеской спортивной школе имени Ара Манукяна города Чаренцаван Котайкской области присутствовали на финальном этапе любительского турнира “Кубок премьер-министра Республики Армения” по настольному теннису.

Как и в прошлом году, любительским турниром по настольному теннису стартуют турниры “Кубок премьер-министра Республики Армения” 2024 года.

Фото: Айка Манукяна

Никол Пашинян и Анна Акопян наблюдали за финальными матчами турнира. После соревнований состоялась церемония награждения. Перед церемонией награждения были вручены благодарственные грамоты.

В этом году впервые любительский турнир “Кубок премьер-министра Республики Армения” по настольному теннису был проведен исключительно среди школьников.

В целом около 45% всех школ республики были включены в предвыборный этап любительского турнира “Кубок премьер-министра Республики Армения” по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 3100 учащихся 5-9 и 10-12 классов из 626 государственных общеобразовательных учреждений Еревана и областей Армении. Победители и призеры турнира были награждены грамотами министерства образования науки, культуры и спорта, кубками, медалями, а также денежными призами. Школы, занявшие призовые места, были награждены: 1-е место - 4 млн драмов; 2-е место - 2,5 млн драмов; 3-е место - 1,5 млн драмов. Также были награждены учителя физкультуры команд-победителей: 1-е место - 700 000 драм; 2-е место - 500 000 драм; 3 место - 300 000 драм. Члены команд-победителей турнира также были награждены денежными призами: 1-е место (4 участника) - по 150 000 драмов каждый; 2-е место (4 участника) - по 100 000 драмов каждый; 3-е место (4 участника) - по 75 000 драмов каждый.

Премьер-министр вручил призы победителям-ученикам 10-12 классов - учащимся Ванадзорской средней школы № 5, ереванской старшей школы № 170 имени Александра Кемурджяна и средней школы Техута. Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян вручила награды победителям-ученикам 5-9 классов - учащимся базовой школы №23 Ванадзора, базовой школы №104 Еревана, средней школы №2 города Каджарана.

После церемонии награждения Никол Пашинян выступил с речью и поздравил участников по случаю состоявшегося турнира. По словам премьер-министра, организовать турнир по настольному теннису только среди школьников было правильным решением в том смысле, что оно подарило участникам турнира совершенно другие эмоции и настроение. По словам главы правительства, турнир важен и с точки зрения представления работы учителей, ведь большинство побед учащихся – это результат их труда.

Никол Пашинян подчеркнул, что эти турниры важны в том смысле, что они должны быть все больше и больше связаны с образованием и школой, и добавил, что это направление нужно последовательно развивать, учитывая также, что посредством этого пропагандируется здоровый образ жизни, а это важно и в плане здравоохранения, и в плане образования, и в плане содействия спортивным амбициям нашей страны.

Премьер-министр поблагодарил министерство образования, науки, культуры и спорта за проведение организационной работы на должном уровне, а также Федерацию настольного тенниса за проведение турнира честно, свободно и прозрачно.