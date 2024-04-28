Замглавы МИД Армения встретился с заместителем директора по вопросам инвестиций Суверенного фонда Катара

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян 28 апреля встретился с заместителем директора по вопросам инвестиций Суверенного фонда Государства Катар шейхом Фейсалом бен Тани Аль Тани. Встреча состоялась в рамках официального визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Катар.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подчеркнули важность развития экономических связей, соразмерных высокому уровню двустороннего политического диалога. Состоялся обмен мнениями о перспективах в этом направлении.

В частности, заместитель министра Костанян представил собеседнику факторы, способствующие экономической привлекательности Армении, а также проекты, инициированные Правительством Республики Армения и инвестиционные возможности.

Был детально обсужден проект «Перекресток мира», разработанный Правительством Республики Армения, который может наилучшим образом послужить долгосрочной цели соединения стран Персидского залива с Черным морем.

Собеседники также обсудили вопросы расширения участия катарских компаний в торговле, развитии инфраструктур, сельском хозяйстве и других потенциальных отраслях.