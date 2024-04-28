Водитель автомобиля, упавшего с моста в реку Азат, госпитализирован

28 апреля в 12:35 часов в центр кризисного управления Араратского областного спасательного управления поступила информация о том, что с моста села Аревшат в реку упал автомобиль, есть пострадавший.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МВД РА.

До прибытия спасателей водителя вытащили из автомобиля местными силами и госпитализировали в медицинский центр, где состояние его здоровья было оценено как удовлетворительное.

Согласно источнику, установлено, что в административном районе села Гетазат автомобиль Nissan (водитель: Р.В., 2000 года рождения) выехал с дороги и упал с моста в реку Азат.

Отмечается, что спасатели обесточили машину, перекрыли кран газового баллона, и с помощью спецтехники вытащили ее из реки и доставили к эвакуатору.