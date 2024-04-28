Начался официальный визит министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в Катар.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, Арарата Мирзояна принял премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в Министерстве иностранных дел Катара.

Дипломатические отношения между Арменией и Катаром были установлены в 1997 году. Резидент посольство РА было открыто в Дохе в 2019 году, а в 2023 году Катар принял решение открыть постоянное посольство в Ереване.

Между двумя странами развивается политический диалог и сотрудничество на высоком уровне в различных сферах.