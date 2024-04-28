В РА ожидаются дожди, гроза, град, температура повысится на 2-4 градуса затем понизится на 7-9 градусов

Днем 28 и 29 апреля на территории Армении ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, днем 30 апреля, 1-2 мая — в отдельных регионах, 3-го мая —в большинстве регионов, ожидаются дожди и грозы, в некоторых регионах возможен град.

"Ветер юго-восточный, 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью 15-20 м/с. Днем 28, 29-30 апреля температура воздуха постепенно повысится еще на 2-4 градуса, а днем ​​1-3 мая спадет на 7-9 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 28 апреля, 29-30 апреля в Ереване ожидается без осадков. Вечерами 1-2 мая возможны кратковременные дожди и грозы, 3 мая временами ожидаются дожди и грозы, во время гроз ветер усилится до скорости 15-18 м/с.