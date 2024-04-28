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У всех наших спортсменов были травмы. Серобян

У всех наших спортсменов были травмы. Серобян

Главный тренер сборной Армении по гимнастике Акоп Серобян доволен результатами юношеской и взрослой сборной на чемпионате Европы.

«В целом я доволен. Могло быть и лучше, но, естественно, даже когда результаты хорошие, мы стремимся к лучшему. Мы выполнили свою главную задачу на чемпионате мира в Дохе и  приехали сюда несколько ослабленными. Я считаю, это нормально, у нас есть коллекция медалей: первое, второе и третье место. Но самое главное, что у нас есть вторая путёвка на Олимпиаду. Хочу подчеркнуть, что все наши спортсмены получили травмы», - как передает корреспондент Арменпресс, сообщил  Акоп Серобян.

По словам Серобяна, больше всего радости доставили юные гимнасты Гамлет Манукян и Мамикон Хачатрян. Относительно Артура Аветисяна Серобян заметил, что Аветисян усложнил упражнение и уже выполняет его лучше.

«Интересно, что мы не так рады второму месту, но серебряная медаль на чемпионате Европы – это вполне нормально. Возможно, с Божьей помощью, он сделает на Олимпийских играх в Париже то, на что действительно способен", - сказал он.

Артур Давтян стал серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Армении по гимнастике.

 В составе молодёжной сборной Гамлет Манукян завоевал титул чемпиона Европы, а Мамикон Хачатрян – бронзовую медаль.


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