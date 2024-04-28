Фонд гюмрийского дома-музея Ованеса Шираза пополнился новыми экспонатами

В рамках мероприятий, посвященных 110-летию Ованнеса Шираза, фонд гюмрийского мемориального дома-музея Ованеса Шираза пополнился новыми экспонатами.

Как передает Арменпресс, фонд пополнился исключительными архивными документами, переданными музею в дар Ширакским государственным университетом: это приказы из Ленинаканского пединститута в 1935-1936 годах – о студенте Ованнесе Ширазе.

«Педагогический институт Ленинакана в этом году отмечает 90-летие. Работая с архивными документами, мы неожиданно обнаружили, что в первом семестре первого учебного года с Ованесом Ширазом связаны два приказа, содержание которых еще раз доказывает, что поэт был бунтовщиком и часто оказывался в центре дискуссий о Родине», - рассказала начальник управления культуры и по делам молодежи мэрии Гюмри Лилит Товмасян.

После презентации экспонатов состоялись ширазовские чтения с участием актеров Гюмрийского театра Размышлений.

Мемориальный дом-музей поэта представляет собой старинное строение, построенное в 1868 году, это был дом богатого купца. Дом находится на той же улице, где и дом-музей Аветика Исаакяна. Хотя Шираз не жил в этом доме, он хотел, чтобы однажды здесь, рядом с домом Исаакяна, был музей. В 1983 году Карен Демирчян показал Ширазу несколько домов, но этот ему понравился больше, и он сказал: «Дом Варпета рядом…»

Сегодня улица называется Варпетац – улица Мастеров. Шираз даже рассказал, что, когда он был маленьким, он зарабатывал на жизнь продажей воды в этих кварталах. После декабрьского землетрясения 1988 год, когда музей еще не открылся, здесь нашли кров более десятка семей, оставшихся без дома. В 2000-2002 годах семьям, проживающим в музее, были предоставлены постоянные квартиры - благодаря программе Агентства международного развития США. Музей был восстановлен, став доступным для жителей и гостей Гюмри.

Арменуи Мхоян