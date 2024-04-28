Теперь я больше мотивирован на Олимпиаду. Артур Давтян

Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр Артур Давтян, завоевавший третью серебряную медаль на чемпионате Европы, с большей мотивацией готовится к Олимпийским Играм в Париже.

«Я не совсем справился со вторым прыжком. В первый день соревнований я совершил совершенно другой прыжок. В финале я выполнила свой сложный прыжок, но были ошибки. Повторилась практически та же ошибка, что и на квалификационном этапе. Можно сказать, что теперь я более мотивирован на Олимпиаду. После поражения есть огромное желание снова победить", - как передает Арменпресс, сказал Давтян в беседе с журналистами в Римини.

В финале чемпионата Европы по гимнастике, проходившего в итальянском Римини, Давтян набрал 14,850 балла и в третий раз завоевал титул вице-чемпиона Европы. Чемпионом чемпионата Европы 2024 года является представитель Великобритании Джек Джерман. Он набрал 14,883 балла.

Артур Давтян становился чемпионом Европы 2021 и 2023 годов. Армянский гимнастк также стал золотым призером чемпионата мира 2022 года и бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Токио.