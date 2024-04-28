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Пять жертв, восемь раненых. На месте крушения иранского автобуса продолжаются работы. СС МВД

Пять жертв, восемь раненых. На месте крушения иранского автобуса продолжаются работы. СС МВД

27 апреля возле села Верин Хотанан погибли пять пассажиров автобуса, направлявшегося в Иран, и восемь получили ранения.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

"27 апреля в 17:27 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что возле села Верин Хотанан Сюникской области автобус съехал с трассы и скатился в ущелье.

На место выехала оперативная группа областного управления Спасательной  службы МВД РА, во главе с начальником ОУ Спасательной  службы МВД РА, полковником С/С Д.Ованнисяном, 3  боевых расчета  пожарно-спасательного  отряда  и боевой расчет пункта первичной помощи из Агвани.

Установлено, что на 26-м км автодороги Капан-Горис автобус Scania (водитель: Х.К.А.Б. и 22 пассажира), следовавший из Армении в Иран, выехал с дороги и скатился на около 40 метров в близлежащее ущелье. возле автобуса были найдены два тела.

Спасатели доставили водителя и 8 пассажиров (одного из пострадавших вытащили из-под автобуса) в машины скорой помощи, пострадавших госпитализировали в медцентр, где состояние здоровья двоих оценили как тяжелое, остальных - средней степени тяжести.

"Спасатели отключили электропитание автобуса, провели охлаждающие работы, с помощью крана и гидравлических устройств, извлекли из-под автобуса три тела и приблизили их к машинам", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в работах были задействованы 2 автокрана и 1 гусеничная техника.

Работа на месте продолжается.

 

 

 


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