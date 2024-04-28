Пять жертв, восемь раненых. На месте крушения иранского автобуса продолжаются работы. СС МВД

27 апреля возле села Верин Хотанан погибли пять пассажиров автобуса, направлявшегося в Иран, и восемь получили ранения.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

"27 апреля в 17:27 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что возле села Верин Хотанан Сюникской области автобус съехал с трассы и скатился в ущелье.

На место выехала оперативная группа областного управления Спасательной службы МВД РА, во главе с начальником ОУ Спасательной службы МВД РА, полковником С/С Д.Ованнисяном, 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и боевой расчет пункта первичной помощи из Агвани.

Установлено, что на 26-м км автодороги Капан-Горис автобус Scania (водитель: Х.К.А.Б. и 22 пассажира), следовавший из Армении в Иран, выехал с дороги и скатился на около 40 метров в близлежащее ущелье. возле автобуса были найдены два тела.

Спасатели доставили водителя и 8 пассажиров (одного из пострадавших вытащили из-под автобуса) в машины скорой помощи, пострадавших госпитализировали в медцентр, где состояние здоровья двоих оценили как тяжелое, остальных - средней степени тяжести.

"Спасатели отключили электропитание автобуса, провели охлаждающие работы, с помощью крана и гидравлических устройств, извлекли из-под автобуса три тела и приблизили их к машинам", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в работах были задействованы 2 автокрана и 1 гусеничная техника.

Работа на месте продолжается.