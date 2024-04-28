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РА скоро передаст Турции свои подходы к восстановлению моста через Ани. ПП Маргара-Алижан готов. МИД

РА скоро передаст Турции свои подходы к восстановлению моста через Ани. ПП Маргара-Алижан готов. МИД

Армения в ближайшее время передаст Турции свои подходы по восстановлению моста через Ани.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД в ответ на письменный запрос Sputnik Армения.  

"Турция передала Армении протокол о ремонте моста через Ани, который в настоящее время находится на доработке и в ближайшее время будет передан турецкой стороне", - говорится в ответе МИД.

Что касается пограничного пункта Маргара-Алижан, то в ведомстве уверяют, что ремонтные работы на пункте пропуска завершены и он готов к эксплуатации.


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