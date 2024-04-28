Пашинян с супругой встретился с финалистами турнира «Кубок премьер-министра РА» по настольному теннису

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Агверане провели встречу с финалистами, тренерами, судьями любительского турнира «Кубок премьер-министра Республики Армения» по настольному теннису и побеседовали с ними у костра.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в ходе беседы Никол Пашинян отметил важность проведения любительского турнира “Кубок премьер-министра Республики Армения” по различным видам спорта и подчеркнул необходимость пропаганды здорового образа жизни.

Участники турнира поделились своими впечатлениями от организации и проведения соревнований, а также поблагодарили за проведение подобных мероприятий.

Согласно источнику, в ходе сессии вопросов и ответов премьер-министр Пашинян коснулся реформ в сфере образования, шагов правительства по строительству школ, популяризации различных видов спорта, развитию спорта и других вопросов.

Было отмечено, что в целом около 45% всех школ республики были включены в предвыборный этап любительского турнира “Кубок премьер-министра Республики Армения” по настольному теннису.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более 3100 учащихся 5-9 и 10-12 классов из 626 государственных общеобразовательных учреждений Еревана и областей.

28 апреля команды, признанные победителями по возрастным группам на региональных этапах, которые состоялись 15-23 апреля, в Детско-юношеской спортивной школе имени Ара Манукяна в Чаренцаване примут участие в республиканском финальном туре.