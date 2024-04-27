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Число жертв аварии иранского автобуса в Сюнике растет: новые подробности от МВД

Число жертв аварии иранского автобуса в Сюнике растет: новые подробности от МВД

По предварительным данным, число жертв аварии иранского автобуса, следовавшего из Армении в Иран возле села Верин Хотанан Сюникской области, достигло пяти, 11 человек получили ранения.

Как  сообщили Арменпресс в Министерстве внутренних дел Республики Армения, на месте происшествия продолжаются спасательные работы. По итогам работы министерство предоставит полную сводку данных. 

Авария произошла 27 апреля в 17:27 часов автобус выехал с проезжей части автострады и скатился в овраг. 

На место выехала оперативная группа областного управления Спасательной  службы МВД РА, во главе с начальником ОУ Спасательной  службы МВД РА, полковником С/С Д.Ованнисяном, 2  боевых расчета  пожарно-спасательного  отряда  и боевой расчет пункта первичной помощи из Агвани.  


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