Число жертв аварии иранского автобуса в Сюнике растет: новые подробности от МВД

По предварительным данным, число жертв аварии иранского автобуса, следовавшего из Армении в Иран возле села Верин Хотанан Сюникской области, достигло пяти, 11 человек получили ранения.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве внутренних дел Республики Армения, на месте происшествия продолжаются спасательные работы. По итогам работы министерство предоставит полную сводку данных.

Авария произошла 27 апреля в 17:27 часов автобус выехал с проезжей части автострады и скатился в овраг.

На место выехала оперативная группа областного управления Спасательной службы МВД РА, во главе с начальником ОУ Спасательной службы МВД РА, полковником С/С Д.Ованнисяном, 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и боевой расчет пункта первичной помощи из Агвани.