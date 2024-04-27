Минобороны РА призывает воздержаться от распространения лжи и дезинформации
16:14, 27 Апрель 2024
В последние дни, по ряду проверенных сообщений, целенаправленные круги, в том числе средства массовой информации, подвергли нападениям Вооруженные силы РА, пытаясь распространить дезинформацию и фейковую информацию, наносящую ущерб репутации, дисциплине и боеспособности армии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны РА.
"Примечательно, что СМИ, ссылаясь на анонимные источники, без согласования с соответствующим ведомством Минобороны, публикуют информацию неизвестного происхождения.
Минобороны призывает воздержаться от распространения лжи и дезинформации и взять за основу официальные сообщения и заявления ведомства", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм