Азербайджанец пострадал в результате взрыва мины в Шушинском районе

В ходе операций по разминированию в Шушинском районе Нагорного Карабаха, находящемся под контролем Азербайджана, азербайджанский сапер получил ранение в результате взрыва мины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что в результате инцидента 43-летний Эльчин Гулиев, сотрудник Национального агентства по разминированию Азербайджана, потерял ногу.