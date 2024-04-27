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Азербайджанец пострадал в результате взрыва мины в Шушинском районе

Азербайджанец пострадал в результате взрыва мины в Шушинском районе

В ходе операций по разминированию в Шушинском районе Нагорного Карабаха, находящемся под контролем Азербайджана, азербайджанский сапер получил ранение в результате взрыва мины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что в результате инцидента 43-летний Эльчин Гулиев, сотрудник Национального агентства по разминированию Азербайджана, потерял ногу.

 

 


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