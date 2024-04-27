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Повестка мира – это о предотвращении эмиграции. Премьер-министр

Повестка мира – это о предотвращении эмиграции. Премьер-министр

Многие эмигрировали из Армении именно из-за отсутствия мира.

Как передает Арменпресс, так сказал премьер-министр Никол Пашинян выступая в Государственном драматическом театре имени Левона Калантара в Гаваре с лекцией   «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство» по случаю Дня гражданина.

«Мирная повестка дня – это о предотвращении эмиграции, потому что, когда мы смотрим на тот же социально-психологический слой, мы видим, что война во многом связана с эмиграцией, потому что многие эмигрировали из Армении именно из-за отсутствия мира. Мирная повестка касается того явления, которое мы сделали универсальным - когда мы заставляем наших мальчиков работать с 10 лет, живя за пределами Армении, только чтобы они не шли в армию. Мы все знаем это явление, но не говорим о нем. Вопрос: почему бы нам не поговорить? Нам нужно об этом поговорить", - сказал Пашинян.

 


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