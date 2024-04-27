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Москва поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном. Дмитрий Песков

Москва поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном. Дмитрий Песков

Россия выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования всех спорных вопросов и подписания мирного договора.

Как передает Арменпресс со сслкой наТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать протесты в Армении против порядка делимитации границы с Азербайджаном.

Они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, отметил пресс-секретарь президента РФ. 

"Мы не хотели бы это комментировать. Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал представитель Кремля.

 

 


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